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Нивя́ник обыкнове́нный, или Попо́вник — вид многолетних травянистых растений рода Нивяник семейства Астровые, или Сложноцветные. Иногда нивяник обыкновенный называют ромашкой, с ботанической точки зрения это неправильно. Невозможно представить участок сада без цветущих цветов, таких милых и трогательных ромашек, всего 20 видов, растет повсеместно
В статье рассказывается о Российском газовом монополисте «Газпром», который завершил 2018 год с рекордной прибылью. Историческое событие: акции Газпрома пробили шестилетний боковик, взлетев в цене почти на 60%. В 2018 году прибыль «Газпрома», относящаяся к его акционерам, составила 1,456 трлн руб., что более чем вдвое (на 104%) - 714,3 млрд руб.
Фото Юсуповского дворца. Юсуповский дворец на Мойке в Санкт-Петербурге является памятником истории и культуры. Русские и зарубежные архитекторы Ж.-Б. Валлен-Деламот и А.М. Михайлов-второй, Б. Симон и другие работали над созданием ансамбля Юсуповского дворца на Мойке с 1830 по 1917 гг. пять поколений знатного дворянского рода князей Юсуповых владели