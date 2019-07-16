В интернете одним из способов заработка без вложений является работа на буксах, не требующей никакой квалификации и специальных знаний. Судя по отзывам в интернет можно заработать деньги. Я думаю каждый захочет узнать подробнее, как на самом деле, я решила проверить всё на личном опыте, а затем поделиться с вами. Проведу сейчас некий эксперимент

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