За весь период от начала пандемии COVID-19 по сегодняшний день включительно (осень 2021 года), все население России находится в тревожном состоянии здоровья себя и своих близких. Мы наблюдаем со стороны и отслеживаем, что происходит в мире и нашей стране. По Санкт-Петербургу эпидемиологическая ситуация меняется каждый день. Прогнозы неутешительные и начинает напрягать коронавирусная инфекция.



Положительной и негативной информации достаточно много и человек не всегда может разобраться где правда, а где нет. Я долго была наблюдателем и не торопилась с выводами, нужна ли мне вакцинация или нет. А когда посмотрела по ТВ отзывы врачей, какой сложный период выпал на их плечи, что на лечении в стационарах с COVID‑19 и пневмониями находятся 7767 пациентов и статистика растет, не говоря сколько на амбулаторном лечении, терапии на дому, карантине, обсервации и пансионате Балтиец, всего свыше 77717 с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В Санкт-Петербурге вводятся ограничения в связи с ростом инфицированных коронавирусом. Правила безопасности никто не отменял, по прежнему нужно носить маски, перчатки и соблюдать дистанцию. Новый сплеск вируса не дает покоя, не оставляет надежду. что это закончится скоро и поэтому нужно было что-то делать и как защититься от коронавируса? 21.10.2021 года приняла решение пройти вакцинацию.

Содержание COVID-19, выбор пункта вакцинации — Санкт-Петербург

Ковид 19 в России: как обезопасить себя и близких от коронавируса

Выводы вакцинации, возможна ли аллергия на вакцину от коронавируса

COVID-19, выбор пункта вакцинации — Санкт-Петербург

Первое, что было сделано, навела справки где пройти вакцинацию и нужна ли подготовка перед вакцинацией. Позвонила в 107 поликлинику Красногвардейского района Санкт-Петербурга, к сожалению записаться на вакцинацию от коронавируса можно было на 15 ноября текущего года. Но меня это не устроило и решила далее поискать возможность бесплатной вакцинации и узнать нужна ли предварительная запись на прививку от коронавируса.



Следующий звонок 8 (812) 660-28-68 был сделан в ТРЦ Галерея центр вакцинации от ковид по адресу: Лиговский пр., 30А, Санкт-Петербург. Территориально ближайший пункт — Площадь Восстания (станция метро) в центральном районе спб. Предварительная запись на бесплатную вакцинацию не требуется, осуществляется в порядке электронной очереди.

ТРЦ Галерея, 3 этаж, центр вакцинации от ковид СПб, Лиговский пр., 30А.

Уточнила как пройти к пункту вакцинации COVID-19 от метро, порядок режима работы и какие документы взять с собой на прививку от ковид. От метро 100 метров, пешком 1 минута, а работают без выходных с 10:00 до 22:00 часов. Из документов потребуется: паспорт гражданина Российской Федерации, СНИЛС, Полис ОМС. Для иногородних, гостей и туристов прописка в Петербурге не требуется.

Ковид 19 в России: как обезопасить себя и близких от коронавируса

Центр оснащен по стандарту и расположен на 3 этаже ТРЦ Галерея, вход со стороны Московского вокзала или Лиговского проспекта. Посещение по талончику с временным диапазоном этого дня. На входе в центр администратор выдает бланк вакцинации на отечественные вакцины Gam-COVID-Vac (Спутник-V) и Спутник Лай указанные в талоне, для заполнения данных.

На регистрацию и прививку люди вызываются по электронному табло и голосовой связи. Работают 11 кабинетов, врачи, медицинские сестры и администраторы. Всего в день вакцинируются 1000 человек. По времени заняло около часа на весь процесс процедуры: оформление документов, осмотр врача, измерение температуры, замер артериального давления, сбора анамнеза. Врач-специалист определяет отсутствие и наличие противопоказаний к вакцинации.





Затем приглашает на прививу в кабинет вакцинации № 5.. Укол внутримышечно, даже не ощутила. После вакцинации выдаётся справка с названием вакцины, сроком годности, серии, даты и доза препарата (0,5 мл в один этап). При наличии прививочного сертификата, данные вписываются.



Методические рекомендации по коронавирусной инфекции и памятка пациетнам выдается вместе со справкой. где список противопоказаний, основные и важные правила. В противопоказаниях к вакцинации перечисляются все моменты побочных недомоганий, с которыми каждый должен ознакомиться. По окончании рекомендовано не покидать центр и быть под контролем медицинских специалистов «Лахта Клиника» 30 минут, для предупреждения возможных аллергических реакций. Дается телефон горячей линии по коронавирусу, в случае нежелательных явлений: 8 (812) 660-28-68.

Телефоны горячих линий — Северо-Западный федеральный округ Действующие горячие линии по коронавирусу Телефоны Единая горячая линия 8-800-2000-112; Федеральная горячая линия по коронавирусу: 8-800-2000-112; Региональная горячая линия (круглосуточно): 8 (812) 246-51-22 или 122; Роспотребнадзора в регионе: 8 (812) 575-81-03; Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга: 8 (812) 63-555-77; 8 (812) 63-555-63; Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга: 8 (812) 334-41-44; По вопросам обеспечения продуктами и лекарственными препаратами (для 65+ на самоизоляции): 8 (812) 245-32-20.

Официальная информация по коронавирусу в России: https://стопкоронавирус.рф

Коронавирус в России

Выводы вакцинации, возможна ли аллергия на вакцину от коронавируса