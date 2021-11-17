За весь период от начала пандемии COVID-19 по сегодняшний день включительно (осень 2021 года), все население России находится в тревожном состоянии здоровья себя и своих близких. Мы наблюдаем со стороны и отслеживаем, что происходит в мире и нашей стране. По Санкт-Петербургу эпидемиологическая ситуация меняется каждый день. Прогнозы неутешительные и начинает напрягать коронавирусная инфекция.
Положительной и негативной информации достаточно много и человек не всегда может разобраться где правда, а где нет. Я долго была наблюдателем и не торопилась с выводами, нужна ли мне вакцинация или нет. А когда посмотрела по ТВ отзывы врачей, какой сложный период выпал на их плечи, что на лечении в стационарах с COVID‑19 и пневмониями находятся 7767 пациентов и статистика растет, не говоря сколько на амбулаторном лечении, терапии на дому, карантине, обсервации и пансионате Балтиец, всего свыше 77717 с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В Санкт-Петербурге вводятся ограничения в связи с ростом инфицированных коронавирусом. Правила безопасности никто не отменял, по прежнему нужно носить маски, перчатки и соблюдать дистанцию. Новый сплеск вируса не дает покоя, не оставляет надежду. что это закончится скоро и поэтому нужно было что-то делать и как защититься от коронавируса? 21.10.2021 года приняла решение пройти вакцинацию.
COVID-19, выбор пункта вакцинации — Санкт-Петербург
Первое, что было сделано, навела справки где пройти вакцинацию и нужна ли подготовка перед вакцинацией. Позвонила в 107 поликлинику Красногвардейского района Санкт-Петербурга, к сожалению записаться на вакцинацию от коронавируса можно было на 15 ноября текущего года. Но меня это не устроило и решила далее поискать возможность бесплатной вакцинации и узнать нужна ли предварительная запись на прививку от коронавируса.
Следующий звонок 8 (812) 660-28-68 был сделан в ТРЦ Галерея центр вакцинации от ковид по адресу: Лиговский пр., 30А, Санкт-Петербург. Территориально ближайший пункт — Площадь Восстания (станция метро) в центральном районе спб. Предварительная запись на бесплатную вакцинацию не требуется, осуществляется в порядке электронной очереди.
Уточнила как пройти к пункту вакцинации COVID-19 от метро, порядок режима работы и какие документы взять с собой на прививку от ковид. От метро 100 метров, пешком 1 минута, а работают без выходных с 10:00 до 22:00 часов. Из документов потребуется: паспорт гражданина Российской Федерации, СНИЛС, Полис ОМС. Для иногородних, гостей и туристов прописка в Петербурге не требуется.
Ковид 19 в России: как обезопасить себя и близких от коронавируса
Центр оснащен по стандарту и расположен на 3 этаже ТРЦ Галерея, вход со стороны Московского вокзала или Лиговского проспекта. Посещение по талончику с временным диапазоном этого дня. На входе в центр администратор выдает бланк вакцинации на отечественные вакцины Gam-COVID-Vac (Спутник-V) и Спутник Лай указанные в талоне, для заполнения данных.
На регистрацию и прививку люди вызываются по электронному табло и голосовой связи. Работают 11 кабинетов, врачи, медицинские сестры и администраторы. Всего в день вакцинируются 1000 человек. По времени заняло около часа на весь процесс процедуры: оформление документов, осмотр врача, измерение температуры, замер артериального давления, сбора анамнеза. Врач-специалист определяет отсутствие и наличие противопоказаний к вакцинации.
Затем приглашает на прививу в кабинет вакцинации № 5.. Укол внутримышечно, даже не ощутила. После вакцинации выдаётся справка с названием вакцины, сроком годности, серии, даты и доза препарата (0,5 мл в один этап). При наличии прививочного сертификата, данные вписываются.
Методические рекомендации по коронавирусной инфекции и памятка пациетнам выдается вместе со справкой. где список противопоказаний, основные и важные правила. В противопоказаниях к вакцинации перечисляются все моменты побочных недомоганий, с которыми каждый должен ознакомиться. По окончании рекомендовано не покидать центр и быть под контролем медицинских специалистов «Лахта Клиника» 30 минут, для предупреждения возможных аллергических реакций. Дается телефон горячей линии по коронавирусу, в случае нежелательных явлений: 8 (812) 660-28-68.
|Действующие горячие линии по коронавирусу
|Телефоны
|Единая горячая линия
|8-800-2000-112;
|Федеральная горячая линия по коронавирусу:
|8-800-2000-112;
|Региональная горячая линия (круглосуточно):
|8 (812) 246-51-22 или 122;
|Роспотребнадзора в регионе:
|8 (812) 575-81-03;
|Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга:
|8 (812) 63-555-77; 8 (812) 63-555-63;
|Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга:
|8 (812) 334-41-44;
|По вопросам обеспечения продуктами и лекарственными препаратами (для 65+ на самоизоляции):
|8 (812) 245-32-20.
Официальная информация по коронавирусу в России: https://стопкоронавирус.рф
Выводы вакцинации, возможна ли аллергия на вакцину от коронавируса
В заключении хотелось рассказать, что бесплатная вакцинация от коронавируса прошла благополучно. Сервис медицинского центра «Лахта Клиника» организован совместно с администрацией города Санкт-Петербурга в
ТРЦ Галерея по действующим стандартам. Все на высшем уровне, скопления народа не наблюдалось за счет грамотной организации прививочного процесса. После прививки COVID-19 мое состояние было нормальное.
На второй день появилась на прививку аллергическая реакция, в виде развития воспалительного отека век. Пришлось принять цетрин 10 мг (1 таблетку), для устраняет кожной реакции. Аллергия ранее была на другие лекарства от гипертании. На третий день почувствовала какие-то щемления с правой стороны головы, боль в суставах и мышцах, болезненность в месте укола прививки от ковида. Усталости. головная боли и покраснения не было.
Осталась довольна, что все же вакцинировалась, т. к. мы не знаем что будет завтра. Далее соблюдение мер безопасности, рекомендации и инструкции роспотребнадзора в условиях распространения короновирусной инфекции. Повторное введение препарата есть факторы риска развития анафилактического шока, нужно будет проконсультироваться с аллерголог врачом, так как организм чувствителен к вакцинации. Температуры не было, состояние удовлетворительное, чувствую себя нормально.
Профилактика коронавирусной инфекции и советы противовирусные при ковиде наиболее эффективные будут на пользу. Напишите в комментарии какие меры профилактики коронавирусной инфекции принимаете и что делать при подозрении на ковид, если заболел коронавирусом? Был ли тесный контакт с человеком, у которого положительный результат теста на COVID-19, и какие симптомы заболевания вы ощутили. Буду рада обратной связи.
*где в Санкт-Петербурге сделать прививку от коронавируса? далее...
Пункты вакцинации
38 комментариев
Надежда, я рада, что вы всё же решились сделать прививку. Я ревакцинировалась и чувствую себя прекрасно. Даже при такой нестабильной погоде: то тепло и сухо, то заморозки и дожди - никаких скачков давления, а простудой я вообще не болею уже и не помню сколько лет. Здоровья вам крепкого, а как там орешки, хорошие?, плохих много? К празднику могу выслать ещё, если желаете.
Наталья, большое спасибо за ваше внимание и обратную связь. После вакцинации все нормально, особых скачков не было. Побочку не определила, дочка и внук тоже легко перенесли, не жаловались на здоровье. Все наверное зависит от иммунитета. Желаю всем доброго здоровья и не болеть.
История подруги: она и вся ее семья сделали прививку в августе. Подруга ухаживала за матерью, которой было 85 лет и находилась рядом в отдельной квартире, ее проведовали внучки и правнучки. Предположительно одна из правнучек не долечившись занесла из садика ковит пробабушке, а подруга, ухаживая за ней, тоже подцепила. Ведь вакцина полностью не защищает и может произойти заражение. У матери развитие пошло по плохому сценарию: утром доктор зафиксировал состояние у матери удовлетворительное, а к вечеру поднялась температура и упала ситурация, увезли по скорой с плохим прогнозом, через день ее не стало. На этом стрессовом фоне побочка вылезла у подругт в виде воспаления всего организма, не затронув легкие, поднялась температура до 39,0, анализы крови плохие, а ситурация была в норме. Срочно положили в госпиталь: капельницы ставили очень серьезные. Вчера выписали, теперь продолжает лечиться дома.
Муж на фоне прививки тоже где-то подхватил ковит: потеря обоняния, температура 37,5 держалась два дня, находится на домашнем лечении, от антибиотиков отказывается. Плохое самочувствие наметило улучшение. Получается, прививка полностью не защищает от возможности заражения, но как показывает опыт докторов, смягчает протекание.
Мы не доктора и у нас нет медицинского образования, поэтому не можем делать заключение. В каждой ситуации нужно разбираться, так как со слов можно ошибиться и сделать неправильные выводы. Большую. роль играет "срок обращения" и как долго болели. Ведь все говорят, что чем раньше люди обращаются, тем лучше для больных. Медлить нельзя и промедление ухудшает состояние. Гузеева Лариса (ведущая программы... первого канала) была в реанимации и перенесла ковид. Сейчас ее выписали и она рассказывала, что никому не желает туда попадать. Те люди, которые побывали в палатах красной зоны могут рассказать о серьезные последствия коронавируса и длительном лечении.
При коронавирусной инфекции допускается прием витаминов С, D и цинка, прием поливитаминов и мультивитаминных комплексов. Если у вас насморк, кашель и боль в горле сопровождаются одышкой, повышением температуры, то вызывайте врача на дом, он сделает мазок для ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Заключение может дать только врач и не заниматься самолечением в домашних условиях.
Я работаю в детско саду и ежегодно делаю прививки от гриппа, и как только стало возможно сделала прививку спутник 19 и сегодня прошла ревакцинацию, у меня болеют родственники, я пока бог миловал. Я доверяю нашим врачам и во всякого рода бредням не верю, как говорится двум смертям не бывать, одоной не миновать. Всё пройдёт, всё будет хорошо, верьте в лучшее
Наталья, я с вами согласна. Благодарю за обратную связь.
Надежда, судя по Вашему ответу, Вы меня записали в ковид диссиденты. Якобы я не верю в ковид. На самом деле, я очень даже верю. Более того, думаю, что ковид не остановится пока не переболеет и не привьётся ВСЁ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, так как миссия этого вируса - апгрейд генотипа homo sapiens.
Сергей, ничего личного. Я просто ответила на ваш комментарий.Хочется, чтобы в мире наступило спокойствие и люди могли быть уверены в своей безопасности.
Надя, пока я писала предыдущий комментарий, позвонили моему мужу с бывшей работы и сообщили, что на следующий день после однокомпонентной прививки умерла жена его начальника и друга
А какое заключение дали, что прямо подтвердили от прививки? Люди в основном умирают по старости или сопутствующих болезней. У нас в Питере не слышала, чтобы кто-то от прививок умирал. Аллергия у меня на все таблетки проявляется, терапевт мне так долго подбирал, чтобы не было аллергии.
Она молодая женщина, примерно 50 лет. Муж позвонил другу, сегодня у них похороны, поэтому он ничего не сказал. Ну если человек умирает после прививки буквально на следующий день - это от чего?
А еще брат рассказал, что у них на даче двое пожилых людей ( за 70) после прививки сразу очень тяжело заболели - он умер в реанимации, а жена немного оклималась, но как узнала, что муж умер, тут же тоже умерла.
Получается, что женщина умерла от переживаний, возможно давление поднялось на нервной почве. У нас был случай, когда сват умер после того, как ему сын сообщил о том, что их гараж вскрыли. Так, что в таком возрасте любая тревожная информация может привести к трагедии. Нам нельзя переживать, чтобы давление не поднималось. Это явление замечала на практике, лично у меня всегда давление поднимается на фоне переживаний. Так, что смертность может наступить и в 33 года. Племянник по мужу в сентябре месяце 2021 года скончался от инфаркта, без вакцинации. А люди после 60 тем более находятся в зоне риска.
У нас 27 сентября умер племянник от рака, ему было 48 лет. Умерал в муках, почище ковида.
Я именно про это и говорю, что сейчас гораздо больше умирают не от ковида, а от других болезней.
Ладно, Наденька, тема тяжёлая, надо закругляться. А ковид - это только способ претворения какого-то более худшего сценария, но у них ничего не получится.
Будь здорова, дорогая!
Серьезно заболевание и редко кому удается выкорабкаться. Люди с большими деньгами в Израиль, Германию едут и но и там бессильны. По поводу сценария согласна, обстановка сложная в стране, России как выжить в таких условиях, которые умышленно создают. Украина, США, Турция, Грузия.... Это что творится в мире? Люди с ума сходят, деньги, газ, ресурсы, а теперь еще ковид. Борьба не на жизнь, а на смерть, Не щадя своей жизни (воевать, сражаться хотят, уничтожить всех, кто не подчиняется).
Надежда Суслова, как возможно то, что ковид ВОЗНИК СРАЗУ ВО ВСЁМ мире? Это бред сумасшедшего, что во всех государствах выявили болезнь. Это просто заговор людей находящихся у власти. Я сегодня слышал как умирают люди после первой и второй прививки. А где состав вакцины и почему его не показывают? Вообще у человека есть иммунитет и если он крепкий от природы то и бояться не чего. Мы сами ослабляем его мёртвой пищей и пороками. Нами стараются править через обман и насилие. Призедент даже 2 выходных дал приказом поставившим прививку. ты не в те ворота мяч забиваешь. Народу вешают ярмо и теперь коды для покупки продуктов кроме вакцины.
Виктор, в заметке нет призыва к вакцинации, каждый человек вправе сделать свои выводы. Если вы внимательно читали, то я описывала, что к принятию решения пришла только сейчас. Хотя информация о короне появилась в Ухане с 31 декабря 2019.
Виктор: "Я сегодня слышал как умирают люди после первой и второй прививки". Извините, если я вам отвечу резко: мы много чего слышим отовсюду, но это не значит, что этим слухам надо верить. Я уже ревакцинировалась и чувствую себя прекрасно. Болеют и умирают те, кто не заботился о своём здоровье раньше и продолжает испытывать судьбу: заболею-не заболею?
Наталья, согласна с вами, что испытывать судьбу не нужно, легко и в ящик сыграть. А жить то хочется всем, ведь и без того не спокойно в стране и нет желания терять здоровье по глупости. В молодости, маленьких детей СССР прививали, даже не спрашивали и никто не возмущался. Потому, что старшее поколение помнили все эпидемии: куриной холеры, коклюша, черной оспы, чумы и тифа.... и знали чем это все заканчивалось. А сейчас гуманность проявляют, организовывают, каникулы дают, чтобы удобно людям было, а народ игнорирует, слушают где, кто, что сказал...
Только от нас зависит, сколько будет возникать случаев инфекционных заболеваний – единицы, десятки, сотни или тысячи. Увеличение количества заболеваний будет приводить к риску возникновения тяжелых случаев, приводящих к инвалидности и летальному исходу, несмотря на оказанную медицинскую помощь.
Надежда, на самом деле всё очень не однозначно. Начнём с того, что прививка от вируса не спасает. Антитела от неё очень быстро тают - это проверено и нужно снова ревакцинироваться. Прививка изучена не достаточно, последствия неизвестны.
Да, люди болеют также, как и гриппом. А много среди ваших знакомых и друзей заболело тем же гриппом или коронавирусом?. Среди моих многочисленных друзей и знакомых, и в деревне за все время переболело (тяжело), только шесть человек, из них двое привитых болели очень тяжело и умерли - ПРИВИТЫЕ!
В моём окружении от рака больше умерло!
Статистика врёт - в ковид записывают всё, вплоть до ОРЗ.
У меня была одна очень серьёзная болячка от которой я избавилась. Эта прививка может её вернуть. Здесь нужно выбирать.
Я прививаться не собираюсь не при каких условиях, но меры предосторожности соблюдаю.
Оля, я поделилась в заметке откровенно, как перенесла прививку, не более того. Прививаться или нет, это дело каждого человека. В памятке перечисляются противопоказания, кому нельзя прививаться:
Все что здесь написано, ко мне не относится, да я и не знала, что может спровоцировать аллергию. С аллергией приходится договариваться. Провокаторами могут быть пищевые продукты, как например кофе, шоколад, травяные чаи, даже колбаса, в которой много селитры. Селитру добавляют на производстве для того, чтобы она имела розовый цвет. А для человека это вредно и если ее добавляют слишком много, то ЖКТ ее может определить, если есть проблемы там, идет пощипывание.
Так, что химии достаточно в нашей жизни, неизвестно, что только в продукты недобавляют, всякие добавки и прочую гадость))). Раньше все натуральное ели, умирали в возрасте 25-50 лет, сейчас химию едим, люди умирают 59-80 лет. Вроде как статистика дольше живут, потому, что медицина немного шагнула вперед , прогресс, век человеку продлевается.
Мед аппаратура выявляет хронические заболевания на ранних стадиях, лечат и человек дольше живет. Недавно подруга моей мамы умерла в 89 лет, Ведь это круто, а возьми в царские времена, мужчины все умирали рано, только женщины чуть дольше жили. Помню в детстве нас и не спрашивали, детям делали прививки в поликлиниках, мы и не возникали. Надо, значит надо.
А сейчас много знать стали и пропаганды много. Информации какой только нет. Негатива много, но однако все жить хотят, поэтому и прививаются.
Ведь не зря подчеркивают 65+, в этом возрасте люди имеют кучу разных хронических заболеваний, возможно кому-то и нельзя, если есть противопоказания. Врач-специалист спрашивает перед прививкой, на что человек жалуется и есть ли противопоказания. Насильно никого не прививают. Люди сами приходят и заполняют анкеты на трех листах. Где проводится опрос о состоянии и здоровья человека. Созданы все условия, чтобы быстро пройти вакцинацию. Если у тебя есть веская причина не прививаться, никто тебя и не заставит.
Статистистика возможно и преувеличина, но то, что люди тяжело переносят, они сами рассказывают. Грачевский полон сил был и в один миг умер. И сколько таких, как Грачевский.... А артистов эстрады сколько переболели. Факт признать надо, что есть такая зараза, которую распространяют.
Искренне желаю всем не болеть!!! Доброго здоровья.
Надя, конечно ты описала свой опыт, правильно, что поделилась.
Насчет советских прививок - они были другие - нас заражали небольшим количеством болезни, мы переболевали и вырабатывали свой иммунитет. А сейчас все совсем не так.
Тёща моего сына и невестка очень любили прививаться от гриппа. И после очередной прививки у тещи появился псориаз. Сейчас у неё он до костей - очень тяжелая форма. Помятуя это я от гриппа никогда не прививалась, а от ковида тоже не буду
Причиной возникновения псориаза может быть чрезмерное активное деление клеток кожи, стресс, снижение иммунитета после болезни, не факт, что от прививки, может совпадение. Все нужно в меру и под наблюдение врача, никакой самостоятельности. Иногда люди сами себе вредят, русская поговорка: "Кашу маслом не испортишь", это к здоровью не относится))), здоровье нужно беречь и если не разбираемся в каких-то моментах, лучше проконсультироваться с врачом. Не зря наверное врачи обучаются в мединституте шесть лет. Наверное есть сроки вывода из организма вредных препаратов и это нужно учитывать. А она наверное перестаралась.
Нужная статья. Правда с некоторым опозданием. Ну да лучше позже, чем никогда. Я сделала прививку в феврале. После второй прививки была небольшая аллергия. Прошла быстро. В июне, находясь на стационарном лечении, заболела Ковидом. Переболела сравнительно легко. Но вот после болезни приходила в себя долго. Поверьте, это не грипп. Ощущения совсем другие. И лучше их не испытывать! А автору спасибо и крепкого здоровья.
Ольга Николаевна благодарю вас за обратную связь. Я долго раздумывала, поэтому и поздновато. Не торопилась даже тогда, когда дочка заболела, мы с внуком заразились от нее. Но перенесли в легкой форме. Поэтому не поспешила прививаться. Народа много умирает, но негативной информации полно. Люди не верят в ковид, но те кто переболел и кого постигла такая участь думают иначе.
Вот посмотрите видео: https://www.youtube.com/watch?v=Lemzqw9W8ME,
В брянском коронавирусном госпитале 22 октября на 45-м году жизни умер известный шансонье, поэт-песенник, автор многочисленных композиций и стихотворений — Максим Куст.
Он принимал участие в передаче: ⚡️Максим Куст Тебя со мною нет - 🚩в программе Андрея Малахова "Привет, Андрей!" 📍17.04.2021, о его была непростая судьба и его творчестве. Он написал более 100 песен, занял 1 место в конкурсе проекта: "Калина красная". Он был жизнерадостным и неунывающим. Его песни знают и поют многие. Строил планы на будущее. Жалко очень, молодой, ему рано было умирать.
Очень актуально и своевременно!
Александр, благодарю за обратную связь.
Здравствуйте, Надежда!
Вы в моих глазах стали больше. Уважаю, но по ОТЧЕСТВУ не называю. Сходил на статью об авторе, но там не нашел имени вашего ПАПЫ. Может не внимательно смотрел? Поправьте, пожалуйста и подскажите, как вас величать по отчеству.
У нас на Украине нет Спутник-V, а другим препаратам я не доверяю. Нашей власти нельзя верить. Хожу не привитый. Предлагали, звонили, но мое условие привить Спутник-V, не выполнили.
Что делать? Может в следующем 2022 году съездить и привиться в Воронеже, так через границу вряд ли выпустят или в Россию не впустят.
Какой-то замкнутый круг. Может вы в теме. Подскажите.
Если не сможете, т.к. не владеете информацией, то сам буду думать и принимать решение.
Спасибо за статью.
17:23 26.10.2021 года.
Владимир, попробуйте позвонить (бесплатно) по единому телефону 8-800-555-49-43 или телефонам в статье https://nsuslova.ru/punkty-vaktsinatsii-ot-koronovirusa-meditsinskiye-organizatsii-adresa-telefony
По поводу вашего вопроса статьи об авторе, про родного отца, то отец ушел из семьи, когда мне было 6 месяцев. Поэтому, про него я ничего не пишу.
Надежда! Вопрос подняли злободневный. Я пока раздумывала и изучала последствия вакцинации, стараясь никуда не выходить и лишний раз не общаться, внук притащил эту неприятность из садика. У меня хронические проблемы с бронхами, поэтому я осторожничала с вакцинацией. Пример подруги меня не очень вдохновил: она моложе меня на 10 лет и здоровье немного покрепче, однако, после прививки в настоящий момент болеет уже 2-ой раз и находится сейчас в больнице с очень высокой температурой. У нее вся семья прививалась и практически все переболели ковидом после прививки.
Мой случай сначала был похож на мой ХОБЛ, а я болею всегда без температуры. Но в этом случае, через неделю стала подниматься температура. мой доктор пульманолог, который меня отслеживает расписала лечение и сказала сдать анализ на ПЦР и не паниковать. Так как у меня инвалидность, да и тяжело было бы дойти до пункта сдачи анализа, я вызвала доктора на дом и она тут же взяла у меня анализ, просмотрела мое лечение, послушала, несколько успокоила. Остается ждать результата, но лечение продолжаю
Татьяна, желаю вам быстейшего выздоровления. Я тоже практически никуда лишнего не хожу, только в магазин за продуктами. А мне подруга сказала, ты то не ходишь, но тебе может дочка принести или внук. Они то у тебя везде ходят.
В конце 2020 года дочка уже болела коронавирусом, нюх пропадал на месяц, она три недели болела. Мы с внуком переболели в легкой форме. Внук температурил 2 дня, у меня не было температуры. За два дня все прошло, думаю мне прививка от гриппа помогла, которую я делала три года назад.
Татьяна, как ваше самочувствие? Что по результатам анализов?
Надежда Суслова, по результатам анализа - у меня ковит, по результатам КТ - есть поражение легких с 2-х сторон степень КТ- 2. Более подробно напишу в заметку. Лечюсь дома под наблюдением своего пульманолога, удалось обойтись без больницы, ставлю уколы сама. Курс лечения заканчивается, теперь надо будет восстанавливаться: дыхательная гимнастика в первую очередь, сооблюдение мер индивидуальной защиты и самоизоляции.
Все серьезно, с легкими шутить нельзя. Последствия конечно останутся, а почему вас оставили лечиться дома. Ведь в стационаре комплексная терапия позволяет снизить риск летального исхода, развития тяжелых осложнений. В домашних условиях намного сложнее пройти весь комплекс терапии.
Надежда Суслова, с моими показателями на начальном этапе допускается лечение дома при условии положительной динамики от комплексной терапии, которую отслеживал дважды в день пульманолог. Если бы один из показателей (повышение температуры, снижение ситурации, затрудненное дыхание) изменился в худшую сторону , то тогда - срочная госпитализация. Организм справился с болезнью: температура не поднималась, да и лечение я начала при подозрении на ковит до выявление диагноза ковит. Комплексная терапия: медикаметозное и витаминное лечение, ингаляции имбулайзером и дыхательная гимнастика сделали свое дело. Расписывать лечение не буду - это индивидуально. Повторять не следует. Продолжаю поддерживающую терапию, реабилитация продолжительная, а потом рассмотрение возможности вакцинации.
Татьяна, искренне желаю вам поправиться и восстановиться после перенесенного заболевания. Желаю вам и вашим близким доброго здоровья !
Татьяна, а как здоровье подруги и ее близких. Как долго они болела и какие последствия побочки испытывают ?
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