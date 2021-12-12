Гатчина один из административных центров муниципального района в Ленинградской области на юго-западе, в 42 км от Санкт-Петербурга. Считается историческим центром района, в котором расположен «Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей заповедник», занимающий площадь 146 гектаров.



Гатчина исторический город России. Центром внимания заметки являются неповторимый дворцово-парковый ансамбль18—19 вв. Большой Гатчинский замок, Приоратский дворец. Ежегодное посещение более 150 тысяч человек. Музей заповедник „Гатчина“ включен в списки объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Содержание Музей-заповедник «Гатчина»: история

Гатчинский дворец во время Великой Отечественной войны

ГМЗ Гатчина — Послевоенная реконструкция

Как добраться: адрес, телефоны (музея заповедника Гатчины) Яндекс.Карта от СПб до Гатчины - Как доехать до Гатчины из Санкт Петербурга Как работает музей заповедник «Гатчина»

Заключение: музей заповедник Гатчина

Музей-заповедник «Гатчина»: история



Гатчинскую мызу (будущий город Гатчина) в 1765 году выкупила поместье Екатерина II и подарила графу Орлову за его заслуги (дворцового переворота). С 30 мая 1766-1781 гг для Григория Григорьевича Орлова великий архитектор Антонио Ринальди, спроектировал и построил особняк, в пригороде Петербурга.



Граф Орлов мечтал, что его собственная резиденция будет особенной. Местом для постройки дворца выбран берег Серебряного озера, где когда-то располагался мыз, князя Бориса Александровича Куракина. После долгих раздумий принял решение, что дворец графа Орлова будет исполнен в стиле классицизма, сочетать в себе русскую загородную усадьбу и английский охотничий замок.

Архитектор из Италии, которого пригласили Императрица Екатерина II и граф, уже успел прославиться рядом своих работ: строительством монастыря Святого Августина в Риме, руководством по возведению третьего Исаакиевского собора, Мраморного дворца, и постройкой большинства зданий в Царском Селе и Ораниенбауме.

Большой гатчинский дворец

Антонио Ринальди создал уникальный проект, наполненный собственными садами, пейзажными парками, реками и озерами. Именно Гатчинский дворец первый и единственное произведение его работ в окрестностях Санкт-Петербурга.

К несчастью, но Григорий Григорьевич Орлов умер 13 апреля 1783, а строительство собственной резиденции закончили за два года до этого. После дворец выкуплен у братьев и подарен князю Павла Петровича, сыну Екатерины II. В то время Павел Петрович строил резеденцию Павловский дворец.

Павел I не планировал менять вид дворца кардинально, поэтому будущий император Павел i приказал заняться расширением императорской резиденции служебных помещений, добавить новые гостевые и личные покои для царской семьи.

В конце 18 века город превращается в центр Гатчинского уезда. В 1799-ом архитектором Николаем Львовым для рыцарей Мальтийского ордена сконструирован архитектурный памятник — Приоратский дворец в Гатчине. Это потешный замок по заказу Павла, уникален по сей день. Местом для возведение Приората выбран берег Черного озера.



В этом дворце необычно все: его название (от латинского слова «prior», что означает монастырь), материал из которого его создали, примененные технологии строительства и легенды, связанные с ним.

Приоратский дворец в Гатчине

Приоратский дворец (замок) единственный в России памятник архитектуры, который построен по глинобитной технологии. Уникальность построения в том, что нет соблюдения четких симметрий и стилей. Например, здание, где находится кухня, больше похоже на русскую избу, парадный вход напоминает богатую усадьбу, стены в дворце словно как в крепости, а южная сторона напоминает готическую капеллу.

В 1801 убили императора Павла Петровича, дворцом и городом стала управлять императрица. Вдовствующая императрица Мария Фёдоровна внесла незначительные изменения под руководством Воронихина, Андрея Никифоровича. При ней были переоборудованы внутренние убранства дворца и помещения для зимнего пребывания.



После ее кончины (согласно завещанию) дворец перешел во владения сыну – Николаю I, который занялся масштабной реконструкцией усадьбы, под руководством русского архитектора Кузьмина, Романа Ивановича.

Арсенальный зал Гатчинского дворца

При перестройке новый вид приобрела главная лестница, Арсенальные каре, второй этаж (промежуточный), использовали как полноценный этаж – Антресольный. Добавили подвальные помещения, к башням достроили по дополнительному этажу. Увеличили высоту третьего этажа, один из балконов усовершенствован и к нему был добавлен навес с небольшим количеством чугунных колонн. Старые бастионы разобрали и вместо них сконструировали новые, более мощные.

Николай первый был доволен выполненной работой и на этом этапе крупная перестройка дворца была приостановлена. Следующие владельцы проводили ремонтные работы. В 1851 во дворе усадьбы на плацу был установлен памятник Павлу I, который является символом Гатчины.

Исторические достопримечательности Гатчины: Павел Первый

С 1880 по 1881 г в дворце были проведены модернизационные работы. Главные помещения оснащены электричеством, телефонной связью, усовершенствовано отопление и заменили печки во дворце на обогреватель воздушного потока, канализация и система подачи воды в усадьбе были улучшены.

В 1917 дворцу присвоен статус музея национального уровня. Через год после принятия решения художественно-исторический музей могли посетить абсолютно все желающие.

В 1926 ценные атрибуты дворца: мебель, драгоценные изделия из бронзы и паласы были отправлены на склад Госфонд Имуществ для дальнейшей продажи. До 1941 дворцовый комплекс Гатчина считался одним из крупнейших, так как ежегодно дворец посещало более 20 тысяч людей.

Гатчинский дворец во время Великой Отечественной войны

После известия о начале ВОВ, в дворце-музее Гатчины сразу же начались работы по спасению здания. Работники начали готовить дворец к обстрелам и всеми силами пытаться защитить здание от воздушных атак.

15 августа 1941 недалеко от усадьбы была взорвана одна из первых авиационных бомб, а уже через пару недель весь город ощутил приближение немецких войск сполна. 24 августа 1941 года Арсенальные каре были на грани уничтожения, а через некоторое время бомба попала во двор и нанесла значительный ущерб дворцу.

Работникам пришлось в ускоренных темпах вывозить из дворца ценные предметы, так было отправлено четыре состава за пределы центральной России и всего один состав в Санкт-Петербург. Все предметы, которые остались во дворце – пытались спрятать в подвальных помещениях под грудой мешков с песком или закапать на территории парка.

Гатчина во время войны 1941 1945

До 1944 существование дворца, как музея, было невозможно из-за того, что он был оккупирован фашистами. Усадьба пережила в эти времена очень многое, поджоги, бомбардировку и он был заминирован. Часть ценных предметов были переправлены фашистами в Германию, а часть – уничтожена. В это тяжело поверить, но даже сейчас на одной из стен дворца есть надпись, выскобленная на штукатурке: «Здесь были мы. Сюда мы больше не вернемся. Если придет Иван, все будет пусто». Сохранность этого фрагмента продемонстрирована в экспозиции дворца.

ГМЗ Гатчина — Послевоенная реконструкция

Ущерб всему дворцовому парку после окончания Великой Отечественной войны был катастрофическим. Безотлагательно были приняты меры по восстановлению усадьбы с целью скорейшего использования, как оказалось, не по назначению. Государство не считало за необходимость воссоздать музей, так как это было нерентабельно.

В 1944 поврежденные мраморные и гипсовые барельефы были закрыты временными щитами из металла. В 1948 начали восстанавливать пространство между этажами, кровлю, окна и дверные проёмы. Ценные предметы, которые благодаря работникам были благополучно сохранены, отправили в 24 музея на территории СССР.

В 1960 году дворец сняли с учета Государственной инспекции по охране памятников и тем самым, усадьба перестала числиться в списках значимых архитектурных зданий. Статус был восстановлен лишь в 1970-е годы.

Помещения музея долгое время использовались не по назначению. Сначала во дворце проходили занятия Военно-морского училища Министерства обороны СССР, позже его передали под нужды ВНИИ «Электростандарт». Борьба за признание здания объектом культурного наследия длилась почти 10 лет.

Мраморная лестница — ступени из мрамора

Елкина, Аделаида Сергеевна – спасительница, благодаря ее приложенным усилиям и труду, был изменен ход истории музея. Аделаида Сергеевна на протяжении 8 лет боролась за освобождение здания. Начиная с 1976 г. в усадьбе проводилось огромное количество ремонтных работ, и уже в 1985 году все желающие могли посетить парадные залы XVIII (века), в их число входили Мраморная столовая, Тронная Павла I и Аванзал. Еще выставку третьего этажа в Центральном корпусе.

В 2006 процесс реставрации значительно ускорился, так как власти возобновили полное финансирование. Планировалось, что к 2012 году восстановление дворца будет окончено, но экономический кризис внес свои коррективы и работы были перенесены.

В настоящее время идет активное воссоздание усадьбы. На официальном сайте музея можно увидеть, что почти в 50 помещениях восстановлена каждая деталь истории и все желающие могут посетить и полюбоваться художественно-архитектурными местами:



Государственный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина» № Достопримечательности Наименования ГМЗ "Гатчина" 1. Дворцы Большой Гатчинский дворец, Интерьеры дворца, Приоратский дворец или замок 2. Парки Дворцовый парк, Сильвия 3. Ворота Адмиралтейские ворота, Берёзовые (каменные ворота), Зверинские (Большие железные, каменные ворота), Сильвийские, Черные ворота, Каскадские, Глухие ворота 4. Мосты Адмиралтейский, Горбатый мост, Карпин (пешеходный мост), Трёхарочный мост, Чугунные мосты.

Несохранившие мосты: Мост-руина (арочный пешеходный мост), Плоский (арочный мост), Большой Каменный (пешеходный мост) 5. Павильоны



Берёзовый домик и портал «Маска» (ансамбль), Павильон Орла или Темпль, Павильон Венеры или Трельяж, Турецкая палатка, Лесная оранжерея, Ферма, Птичник, Караулки 6. Парковые сооружения Амфитеатр (парковое сооружение), Грот «Эхо» (в Дворцовом парке), Наумахия (бассейн на берегу Калпанки), Терраса на проспекте 7. Сады Собственный сад, Ботанический, Голландские (Верхний и Нижний сады), Липовый сад, Дворцовые оранжереи (комплекс построек) 8. Памятники Павел I, Памятник героям-комсомольцам, Коннетабль (обелиск и площадь), Чесменский обелиск, Колонна Орла (архитектурное сооружение), 9. Водные сооружения Водный лабиринт, Адмиралтейство (парковое сооружение), Терраса-пристань, Восьмигранный колодец (архитектурное сооружение), Каскад, Холодная ванна

Гостям музея доступны к посещению Аванзал, также антикамера — так называемая приемная комната для гостей перед главным залом, Мраморная столовая, где было проведено огромное количество торжественных мероприятий, Верхняя тронная Павла I – самая роскошная из всех четырех тронных.



Для ценителей истории «Дон Кихот», особенно будет интересна Малиновая гостиная, там вы сможете насладиться видом одного их трех гобеленов, на котором изображена сцена из романа Сервантеса. Эта и оставшиеся две работы, которые на данный момент находится в городе Павловск, были подарком Павлу Петровичу и его жене Марии в 1782 году во время того, как они путешествовали по Европе. Гобелены для Гатчинского дворца изготавливались исключительно из королевской мануфактуры.

жилые комнаты императрицы марии федоровны

Покои Марии Федоровны называют парадные опочивальни. Императрицей в своих письмах неоднократно было отмечено, что ее комнаты невероятно уютные и «простые». Также не оставляйте без внимания Белый зал, который считается самым просторным и парадным во дворце.

На территории Гатчинского дворца есть свой подземный туннель, его расстояние 120 метров и он заканчивается за пределами дворца гротом «Эхо» в парке на северной стороне дворца.

Как добраться: адрес, телефоны (музея заповедника Гатчины)

«Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей заповедник (ГМЗ)» находится недалеко от Петербурга по адресу : Красноармейский проспект, 1, Гатчина, Ленинградская область, 188307, ГМЗ Гатчина официальный сайт: gatchinapalace ru. Как добраться?

Санкт-Петербург — Музей заповедник «Гатчина», можно доехать: Вид транспорта Маршруты из метро Интервал движения маршрутное такси

(от станции метро «Московская») № 18, 18-А выход на Авиационную улицу, остановка за памятником Ленина 10— 15 минут автобус (от ст. метро

«Московская»

№ 431 выход на Алтайскую улицу, ориентир «Макдональдс» 10 — 15 минут электропоезд (от ст. метро «Балтийская») с Балтийского вокзала до ст. «Гатчина Балтийская»

(время в пути 60 минут)

расписание автомобиль по Киевскому шоссе по Киевскому шоссе

(около часа) около часа

Яндекс.Карта от СПб до Гатчины - Как доехать до Гатчины из Санкт Петербурга

Государственный музей-заповедник "Гатчина"

В связи положением в стране и мире и изменениями работы от 30 октября 2021 года действуют правила посещения музея Гатчинского и Приоратского дворцов посещение по QR-код на основании ( постановление 694 от 27 октября 2021 ) Правительства ЛО, поэтому необходимо соблюдать соблюдения требований Роспотребнадзора и масочный режим, защитные средства. Уточнить подробнее, справки по телефону: администратор 8 (812) 958 0366;

заказ экскурсий : 8 (81371) 93492; 8 (81371) 76715;



Для посетителей с ограничениями по здоровью:

Телефоны: 8 (812) 958-03-66;

(81371) 9-34-92, 7-67-15.

emai : excursion@gatchinapalace.ru

Дворцовый парк (Гатчина)

Как работает музей заповедник «Гатчина»

В честь 250-летия Гатчинского дворца, были открыты новые, прекрасно отреставрированные помещения – Мраморная лестница и Греческая галерея Гатчинского дворца. Во дворце проводятся мероприятия всех направлений (концерты, спектакли, кинопоказы, конференции, деловые встречи, презентации, семинары и корпоративные выезды) и степени сложности.

Режим работы - музея заповедника «Гатчина» Посещение зимний режим летний (с 1 июня по 31 августа) Цена билета Гатчинский дворец 10:00 до 18:00,

касса до 17:00. 11:00 - 19:00, ежедневно (касса до 18:00) Взрослые — 450 руб. Учащиеся и лица от 65 лет — 225 руб. Приоратский дворец 10:00 до 18:00, касса до 17:00.

(уточнить) 11:00 - 19:00 (касса - до 18:00) Взрослые — 250 руб. Учащиеся и лица от 65 лет — 125 руб. Гатчинский парк 06:00 до 22:00, ежедневно, вход свободный 06:00 до 22:00,

ежедневно, вход свободный по бесплатным абонементам

(терминалы у входа или онлайн) Парадная Гатчина экскурсия,

вторник и суббота в 12:30 и 15:00 Гатчинский дворец и Дворцовый парк взрослый - 1000 руб., для учащихся, лиц от 65 лет 500 руб.

Автобусные экскурсии организованы из Петербурга от станции метро Гостиный двор, станции метро Невский проспект, улицы Думская, дом 2, киоск (Отправка экскурсионного автобуса в 11:45).

С июнь - сентябрь, суббота и воскресенье в 10.00, отправка из Питера от станции метро «Московская» и окончание автобусной экскурсии: станция метро «Автово».

греческая галерея в гатчинском дворце

Заключение: музей заповедник Гатчина

В заключении хотелось бы отметить, что объекты достопримечательностей города популярны в России и среди туристов из-за границы. Интересные архитектурные строения 18 —19 веков ГМЗ невозможно посмотреть за один день. Лучше всего для экскурсии выбирать летнее время или осень.



Удивительные впечатления ждут вас в заповеднике, красота и природа растительного и животного мира не может не восхищать. Животный мир настолько разнообразен музей-заповедник — это белки, водоплавающие птицы, летучие мыши, кроты и мыши полевки. Белка обыкновенная может спуститься с дерева и взять корм с рук.



Друзья, стоит посетить хоть раз Гатчину и достопримечательности музея и уникальные места Санкт-Петербурга. Пишите в комментарии свои отзывы, что из исторических наследий и художественных ценностей Ленинградской области вы посетили и что нравится? До встречи в Санкт-Петербурге!