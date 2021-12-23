Одним из неприятнейших моментов долевой собственности на жилье является необходимость оплаты ЖКХ по одному лицевому счету. Добро, если владельцы – близкие родственники или же просто люди, которым легко найти общий язык. Но бывает и наоборот. В таких случаях, во избежание недоразумений, возникает необходимость разделить лицевой счет квартиры.

Именно для этих целей Жилищным кодексом РФ предусмотрена возможность раздела лицевого счета на ЖКХ между собственниками жилья. Данная процедура может быть реализована либо на основании договоренности собственников, либо в судебном порядке, рассмотрим поробнее, куда обратиться.

Содержание Как разделить лицевой счет в квартире с долевой собственностью

Разделение лицевого счета через суд

Как разделить лицевой счет в квартире с долевой собственностью

Вариант первый : раздел лицевого счета на основании договоренности собственников. Начинать необходимо с подготовки документов, которые будут в дальнейшем представлены в государственное учреждение местного МФЦ (управляющую компанию, товарищество собственников жилья, ТСЖ/ ЖСК), обслуживающие дом. Чтобы оформили раздельные лицевые счета услуги содержания жилья. Ресурсоснабжающая организация разделение лицевых счетов может отказать, в связи с отсутствием технической возможности. Итак, пакет документов должен содержать:

Заявление от каждого из собственников. *

Правоустанавливающие документы (Копии).

Документ, удостоверяющий факт разделения имущества на доли.



Паспорт заявителя (копия).

*Заявление пишется от лиц собственников и наличие личных подписей. Указать разъяснение доли (процентов), в которых будет произведен раздел.

Как показывает опыт, данный документ не всегда имеется в наличии. В таком случае совладельцам следует обратиться к нотариусу, а при наличии спорных моментов – решать вопрос через суд. Затем заявление с прилагаемыми документами представляется в организацию, обслуживающую дом. Бывает и так, что оплата коммунальных счетов за газ, воду или электроэнергию осуществляется различными компаниями. В таких случаях заявление с прилагаемыми документами право необходимо представить в каждую из них.



Если совладельцы выполнили все формальности надлежащим образом, то после представления заявления, им следует ожидать получения уже разделенных квитанций к оплате (срок 30 дней). Процедура разделения лицевого счета является сугубо добровольной, поэтому финансово оплачивать счета собственники могут и на основании устных договоренностей.

Существенно сложнее выглядит ситуация, когда жилье было предоставлено основания заключения договора найма социального жилого помещения (квартиры). Здесь разделение лицевого счета возможно, но лишь при условии, что один из членов семьи перестал быть таковым, если говорить человеческим языком (развод супругов). Действующим в России законодательством предусмотрены одинаковые обязанности граждан, использующих социальное жилье, – это относится, в том числе, оплата коммунальных услуг.

В подобной ситуации представляется тот же пакет документов , соглашением между собственником и бывшим членом его семьи. Следует отметить, что развод супругов может быть единственным поводом для раздела лицевого счета как, социальный найм . Обязанности по определению доли каждого из бывших членов семьи возлагаются на муниципальные органы власти либо государство.

Разделение лицевого счета через суд

Вариант второй : разделение лицевого счета частенько не представляется возможным, собственники не могут в силу тех или иных причин договориться между собой. В этом случае единственным вариантом решения проблемы может быть обращения в суд . Необходимо написать заявление в суд: исковое заявление о признании права владения жилым помещением, о разделе лицевого счета по оплате коммунальных услуг жкх.



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какие документы нужны для разделения имущества на доли № Документы для разделения лицевого счета на квартиру 1 копии правоустанавливающих документов или копия договора соцнайма 2. квитанцию об уплате госпошлины 3. план БТИ (кадастровый паспорт на квартиру) 4. справка о доходах (справки) 5. справка о составе семьи 6. копия финансового лицевого счета 7. справка об отсутствии задолженностей по коммунальным платежам

Количество экземпляров представляемых документов должно быть равно количеству участников процесса. Кстати, участниками процесса являются не только собственники жилья, но и организации предоставляющие коммунальные услуги .



После разделение лицевого счета через суд заключается договор на оплату части каждого совладельца и коммунальных услуг. Совладельцы будут оплачивать квитанции суммы оплаты согласно размера доли, установленной соответствующим решение суда.



