"ВКонтакте" — это крупнейшая социальная сеть, создана по образцу Facebook, входит в число крупнейших ресурсов в России. В Санкт-Петербурге два офиса, в Москве и Сочи дополнительный офис для разработчиков компании. Работают представительства в городах: Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде, а также странах СНГ — Казахстане. Изначально, сайт позиционировал себя, как вк социальная сеть для студентов и выпускников РФ высших учебных заведений. В настоящее время аудитория сайта представлена всеми слоями пользователей интернета.



Соцсети ВКонтакте основана 10 октября 2006 года, основатель сайта Павел Дуров, известный как создатель самого крупного студенческого форума и других студенческих проектов. В 2011 году Дуров вошел в список Forbes как лучший автор стартапа Рунета. Площадка ВК соединяет людей, объединяют десятки тысяч серверов и компании, создавая простые и удобные инструменты коммуникации. Зарегистрировано свыше 260 миллионов человек, ежемесячная аудитория — 97 миллионов активных пользователей.



Примерно 65% посетителей сети проживают в России, 24% посетителей из России проживают в Москве, 11% — в Санкт-Петербурге. Более 54% пользователей старше 25 лет пользуются сайтом. Платежеспособность аудитория 34%, ежемесячный средний доход имеют 41%. Официальные языки: русский, украинский, английский и др. (более 50 языков). Социальную сеть вконтакте используют для развития бизнеса свыше 400 тысяч компаний и предпринимателей.

Содержание ВКонтакте: интерфейс личной страницы, инструкция

Функции сайта: возможности ВКонтакте и настройки аккаунта

ВКонтакте — Создание фотоальбома

Видео ВКонтакте: как загрузить видео в контакте в мои видеозаписи

Музыка вконтакте - Загрузка аудиофайлов (Аудио) : как загрузить музыку в сети

Поиск людей вконтакте

Сообщества вк: работа с группами, создание группы (виды и типы социальных групп) Как вступить или выйти из группы в контакте?

Выводы интерфейса «ВКонтакте»

ВКонтакте: интерфейс личной страницы, инструкция

Личная страница вконтакте состоит пяти разделов. В верхней части панели всегда находится навигации, с переходом на главную страницу, группы и приложения, а также поиска друзей по запрашиваемым параметрам и выход из аккаунта.



Основная часть страницы состоит из трех колонок. Главное меню находится в левой колонке (настройки аккаунта, сообщения, новости и приглашения). Здесь же раздел фотографий, сообществ или создание нового. В центральной колонке отображается: фото пользователя, список друзей, группы, фотоальбомы и видеозаписи.



В колонке справа отображается контактная информация пользователя, информация об образовании, записи на стене, добавляние фото, видео или аудиофайлов. В нижней части находится техническая информация, ссылка на страницу блога и еще. При нажатии кнопки "еще": правовая информация, вакансии, защита данных, центр безопасности и настройки языка.

моя личная страница вконтакте

Функции сайта: возможности ВКонтакте и настройки аккаунта

Для того, чтобы использовать все возможности социальной сети ВК, необходимо произвести вход вконтакте: vk com или войти через соцсеть Facebook. Заполнить простую форму, ввести логин/пароль, указываете контактный телефон и нажать кнопку «Войти» на главную страницу профиля. После того, как будет пройдена регистрация, будут доступны настройки аккаунта и все функции ( фото, музыки, поиск, игры, сообщества и так далее).



Прежде всего необходимо заполнить личные данные профиля (ФИО, пол, семейное положение, день рождения, город проживания, контакты и личная информация (по усмотрению). Слева от личного фото опции (друзья, сообщества, фотографии, видео). Так же не настроить «Семейное положение» по усмотрению пользователя личной страницы.



В основных настройках рубрики «Дата рождения» (выпадающего окна) отметить параметры показывать или не показывать информацию по желанию. Можно настроить, чтобы показывать только день и месяц или скрыть дату рождения. В дополнительных параметрах приватности VK разрешается конфиденциальную информацию скрывать.



Функция Follow позволяет сделать предложение пользователям сети, добавления в друзья. Если предложение отклонялось, то пользователь автоматически становился подписчиком и мог отслеживать контент. Подписчик лишен привилегий и бонусов и ему не доступен приватный контент (опубликованный «для друзей»). Владелец заинтересован в дополнительной аудитории, на то есть несколько причин:

Повышение рейтинга (охвата социальных сетей).

Возможность продвижения страницы (шансы закрепления в «Закладках».

Статистика личной страницы (аудитории: возраст, место жительства).

Периодически рекомендую зачистку аудитории от аккаунт deleted (страница заморожена вк), любым удобным для вас способом. Чтобы удалить deleted, необходимо войти во вкладку «Друзья», внести в поиск (Валентина Минина) и удалить из друзей онлайн, внести в «Черный список», который находится в общих настройках. Если пользователь со статусом Deleted перенесенный в «ЧС» вновь захочет добавиться в друзья, то возможность будет исключена.

удалить аккаунт вконтакте deleted (аккаунт заморожен)

В сообществах также есть функция удаления участника из группы, в правой колонке меню сообщества во вкладка «Управление». Зайти на страницу и найти раздел «Участники», затем произвести действие (приглашения, руководители и черный список). Возможность пригласить в сообщество, назначить руководителя и перенести участника в «ЧС».



Аналогичные действия можно произвести в мобильной операционной системе iOS и Android , удаление участника те же, как в компьютерной версии. Во вкладке «Профиль» найти подробную информацию о подписчиках и удалить подписчика из списка.



Справа находится «стена», пользователи используют стену для тематического контента, заметок, видео, аудио, функций граффити. На странице пользователя друзья и подписчики оставляют на стене ообщения, поздравления с праздником, если имеют доступ к странице человека.

При помощи функции статуса можно отправлять информацию друзьям о местонахождении, настроении, событиях и ваших действиях. Под статусом высвечивается время последнего обновления. В новостной рубрике главного меню человек следит за обновлениями статусов друзей и новыми фото и видео, согласно ваших настроек. Перейдя во вкладку основного меню «Настройки», пользователь может персонализировать аккаунт и заполнить доступны пункты :

настройка пунктов меню вк № Общее Настройки меню 1. Безопасность Последняя активность 2. Приватность Настройки: страницы, записи, фотографии, связь, история и прочее, можно изменить правила доступа к Вашей странице вообще или к отдельным составным Вашего аккаунта, таким как, фотоальбом или видеозаписи. 3. Уведомления Уведомления на сайте — здесь указать события, уведомления о которых Вы будете получать на электронный адрес, который Вы указали при регистрации. 4. Лайфхакер Настройки событий: отображения в ленте уведомлений 5. Чёрный список Блокировка сообщений от нежелательных пользователей. 6. Настройки приложений Подключение сайтов и приложений 7. Мобильные сервисы Комментарии и ответы через SMS 8. Платежные сервисы Состояние личного счёта, голоса, подписки и денежные переводы

" Общее " — в этой вкладке контакте можете включить или выключить дополнительные сервисы, которые будут отображаться в основном меню, изменить ваше имя и пароль, сделать напоминание о пароле, произвести настройки языка и часового пояса.



После того, как произведете какие-либо изменения на странице настроек, нажмите кнопку «Сохранить».

ВКонтакте — Создание фотоальбома

На данный момент почти у каждого второго жителя нашей страны есть своя страничка в социальной сети ВК. Она нужна для общения с друзьями, поиска информации, к примеру, если нужно найти модный музыкальный клип или посмотреть фильм.



В разделе фотографии можно создать альбом и загрузить фото, затем прикрепить на страничке, используя кнопку «Добавить фотографии». Вам будет предложено выбрать на компьютере свой снимок или добавить новый. Если фото устарели или уже не актуальные их также легко можно удалить. Для этого необходимо навести мышку на конкретный альбом с правой стороны в области "карандашика", открыть и удалить альбом.



Скачать актуальные фото из вконтакте на съемный носитель просто. На фото правой кнопкой мыши, открыть выпадающее окно и щелкнуть по записи «Сохранить как» и указать место, куда сохранить снимок. Чтобы удалить фото из vk com,, нужно нажать под файлом «Удалить». На все действия не потребуется много времени.

как скачать на рабочий стол фото из вк

Видео ВКонтакте: как загрузить видео в контакте в мои видеозаписи

Соцсети вконтакте предоставляют возможность размещения не только контента, но и размещения видеоконтента . Для того, чтобы загрузить видео, необходимо перейти в меню рубрики «Видео», далее нажать на «Мое видео», потом нужно создать плейлист. На появившейся странице vk com video нажмите на надпись «Добавить видео». Введите название видео и краткое описание.

Также настройте приватность видеоконтента, обозначить для какой аудитории, кто может смотреть. К примеру, только друзьям. Затем нажмите на кнопку «Сохранить». После прохождения процедуры модерации и обработки, видео будет доступно к просмотру на странице "Мои видео». После какого либо действия, настройки или изменение приватности, необходимо нажимать на кнопку «Сохранить».

видео вконтакте: создание плейлиста, загрузка видео

Музыка вконтакте - Загрузка аудиофайлов (Аудио) : как загрузить музыку в сети



В соцсети VK есть возможность размещение аудио, поиск и прослушивание. Чтобы загрузить аудио файл необходимо перейти в пункт основного меню «Мои музыка» и создать новый плейлист, заполнить описание плейлиста, в поисковую строку вбить «Новая музыка». Затем жмите по кнопке «Выбрать файл» и выберите файл на жестком диске или из предложенных файлов, после чего нажмите на кнопку «Открыть».



Следует учитывать, что время загрузки зависит от скорости соединения и от размера выбранного файла, и может занять время. После того, как процесс загрузки завершится, аудиозапись будет отображаться на странице. Вы сможете редактировать аудиозаписи или удалить на странице аудиозаписи вк.

загрузка музыки в вконтакте

Можно скачать мобильное приложение VK для Android и iOS. Официальное приложение для прослушивания музыки ВКонтакте ранее было бесплатно. Но в последнее время есть ограничения База файлов медиаконтента (видеороликов, музыкальных треков и текстовых материалов, трансляций и документов) составляет сотни миллионов.



Редактор плейлистов «Музыка» позволяет «Поделиться» со своей аудиторией. При добавление нового медиаконтента необходимо нажать на кнопку «Музыка», которая находится в панели быстрого доступа. Перед загрузкой ознакомиться с действующими правилами.

Загрузка аудиозаписей вк: правила, требования и рекомендации № Наименование Объем, формат 1. Объем аудиофайлов (максимально). 200 мегабайт 2. Поддерживаемые форматы. MP3 3. Не нарушать авторские и смежные права. Блокировки композиции 4. Не выгружать медиаконтент с iOS и Android напрямую. Браузерная мобильная версия вк отличается от версии iOS и Android

загрузка аудиофайлов

Поиск людей вконтакте

Поиск людей ВКонтакте осуществляется с помощью специального раздела « Люди », находящийся вверху страницы. Чтобы найти определённое лицо будет достаточно ввести имя, фамилию и город, после чего нажать клавишу «Enter» на клавиатуре. После загрузки страницы будет отображен список, отвечающий запросу. Если необходимый пользователь не будет найден, то расширенный поиск людей Вконтакте поможет найти нужное лицо.



Вконтакте поиск людей можно сортировать по городу, полу, статусу или по статусу, тех людей, которые находятся на сайте, есть ли у них фотография на аватарке или нет. Можно указать личные данные участника : место обучения, службы и работы и возраст. При заполнении форм будут открываться дополнительные поля для ввода. Поиск вконтакте людей без регистрации может осуществить человек, который даже не зарегистрирован в социальной сети.

Если пользователь не ввел данные человека, то он будет исключен из конечного результата поиска. Поэтому для начала необходимо поэкспериментировать с результатом поиска, и тогда вы сможете найти пользователя, которого искали. Также можете не только искать вк людей, но и видео vk.

поиск людей вк

Сообщества вк: работа с группами, создание группы (виды и типы социальных групп)

ВКонтакте множество разных сообществ, которые делятся по популярности. Они объединяют людей по их интересам. Группы создают пользователи, чтобы показывать увлечения, публикуют интересные цитаты, выкладывают фото и прочее. Поиск сообществ ВК осуществляется через пункт «Мои сообщества», где требуется ввести название сообщества. При поиске нужно нажать на ссылку «Поиск Сообществ» (выбрать популярные сообщества по категориям).



Многие пользователи не знают, как создать сообщество в вконтакте? На самом деле очень просто, для этого перейдите во вкладку « Мои сообщества» и жмите кнопку «Создать сообщество". Затем введите интересное название, чтобы привлекало людей. Когда впишите название сообщества, то выберите типы социальных групп: «Группа по интересам » , «Бизнес » , «Бренд или организация » , «Тематическое сообщество » , «Публичная страница » или создать «Мероприятие » .

виды социальных сообществ

Под каждым пунктом указаны лучшие варианты выбора того или иного типа. Нажав на функцию «Создать сообщество » , на экране появится настройки группы, где можно задать уникальный адрес, тематику, написать описание, затем произвести настройки. В сообществе можно создать обсуждение интересных тем, что связывают людей в этой группе.

Вы можете начать бизнес вконтакте и привлекать клиентов в сообщество, создав страничку бизнеса с магазином и бесплатным сайтом. Умные алгоритмы и инструменты вам в помощь и автоматизировать процесс. Группы представляют собой тематические собщества, в которых участники получают информацию от админов или делятся друг с другом. Темы в сообществах могут быть разнообразные: покупка товаров, предложение услуг, обсуждение жизни знаменитостей, предстоящие событие, животные, здоровое питание, фитнес, и так далее.



Запущена удобная функция в сообществах автоматического перевода с русского на английский язык. Диалоги осуществляются посредством отправки сообщений, а для их обработки и отсеивания спама требуются некоторые навыки. Если интересуетесь, как прочитать диалоги в сообществах vk достаточно перейти на вкладку «Мессенджер» или «Сообщения». Обновленный интерфейс дает возможность отслеживать в рубрике «Все чаты»: Важные, Неотвеченные, Непрочитанные, Из рекламы или отправлять в Спам.



Как вступить или выйти из группы в контакте?

Для того, чтобы подписаться на сообщество в vk.com, необходимо найти интересную группу через строку поиска и нажать на кнопку: «Вступить в группу» или «Подписаться», под аватаркой сообщества. Группа может быть открытой или закрытой. Если группа закрытая, то одобрение заявки придется подождать.



Как выйти из группы вконтакте? Все также просто и быстро. Вам нужна ссылка на сообщество или же вы можете зайти в переставшую интересовать вас группу и нажать под аватаркой на «Выйти из группы».

Выводы интерфейса «ВКонтакте»

Подводя итоги можно пожелать пользователям успехов. Социальные сети ВК удобный инструмент для общения и эффективной работы. Дает возможность организации различных продаж и покупок, мастер классов, тренингов, семинаров и многого другого. Обширная аудитория сети обеспечивает подходящий круг общения для каждого вида деятельности или хобби.



Команда ВК постоянно создаёт новые продукты, которыми гордятся. Это не легко, работают профессионалы, которые стараются делать больше, чем от них ждут, и думать о других: от пользователей до коллег.



Мне было приятно, что вы дочитали заметку и сделали свои выводы. Насколько удобный и простой интерфейс для вас. Поделитесь в комментарии. Буду признательна за ваше мнение о ВКонтакте.













